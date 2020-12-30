منفذ رسمي جديد لايران بالعراق

2020/12/30 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ كردستان الايرانية ، أن

الحكومة العراقية وافقت على رسمية منفذ

سيرانبند الحدودي وهو امر مهم جدا

لتطوير التجارة في هذه المحافظة

وبالاخص مدينة "بانة".

وأضاف "بهمن مرادنيا" لوكالة ارنا

اليوم ال

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