بالصور:لقاء موسع مع

2020/12/30 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت هيئة رعاية ذوي الاعاقة

والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل

والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مركز

الامام الحسين عليه السلام التخصصي

للصم لقاء موسع مع فئة الصم ضمن سلسلة

اللقاءات مع منظمات المجتمع المد

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