الخدمات النيابية: مساعٍ لاحالة مشاريع الطرق الخارجية للاستثمار

2020/12/30 | 11:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فليح العبيدي

أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاربعاء، أن موازنة عام 2021 ستركز على المشاريع المستمرة وادراج مشاريع الطرق الخارجية.

وقالت عضو اللجنة منار الشديدي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "موازنة ٢٠٢١تدعم المشاريع المستمرة، بالإضافة إلى بعض المشاريع التي تكون عن طريق الوزارات، التي ستخصص بالمحافظات، وكل محافظة حسب احتياجها".

وأشارت إلى أن "المشاريع التي ادرجت ضمن الموازنة، هي مشروع الفاو الكبير، ومشروع قطار بغداد، هذان المشروعان من المشاريع الضرورية، أضافة إلى أنه من المؤمل أدراج مشاريع الطرق الخارجية وإحالتها للاستثمار".

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