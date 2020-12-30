2020/12/30 | 11:21 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 | 11:00 صباحاً

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البرلمان: تغييرات كبيرة ستطرأ بموازنة 2021 وندعم الاستقطاع من الدرجات العليا والخاصة

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن تغييرات كبيرة ستطرأ على مشروع موازنة العام المقبل.



وقال عضو اللجنة حسن، بحسب الوكالة الرسمية، إن "موازنة العام المقبل ستناقش داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، ثم تعرض على المجلس"، مؤكداً أن "هناك تغييرات كبيرة ستطرأ على الموازنة، لأن ‏فيها مساس برواتب الموظفين".



وأشار إلى أن "سبل التنمية الاقتصادية ليست باستقطاع رواتب الموظفين، حيث هنالك هدر كبير في الاموال، وفساد في الوزارات".



وأوضح أن "البرلمان يؤيد استقطاع رواتب ومخصصات الدرجات العليا من الوزراء، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، لكن لا نؤيد ابداً استقطاع رواتب الموظفين في جميع مؤسسات الدولة".



وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أمس الثلاثاء، وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب

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