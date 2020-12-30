مختبرات سينوفارم الصينية تعلن أن لقاحاتها ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 79 بالمئة

2020/12/30 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مختبرات سينوفارم الصينية الأربعاء أن أحد لقاحاتها ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 79 بالمئة، وهو رقم أقل من تلك التي أعلنتها منافستاها الأمريكيتان فايزر وموديرنا.و”سينوفارم” هي أول شركة صينية تعلن أرقاما تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده.ومع ذلك بدأت … Readmore

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