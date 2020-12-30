السفارة الامريكية: قدمنا 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي لحماية المنطقة الخضراء

2020/12/30 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، أن الولايات المتحدة قدّمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي، لتأمين المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة وبعدما شهدت المنطقة الدولية مرات عدة سابقا هجمات بصواريخ الكاتيوشا.وذكرت السفارة في بيان على حسابها على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد، وتحقيقاً …

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