في ذكرى إعدام والدها.. رغد صدام حسين تغرد: 'قوى الشر' اجتمعت لتدمير العراق

2020/12/30 | 11:29 - المصدر: NRT عربية

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صدام حسين وابنته

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، رغد صدام حسين، ان من وصفتها بـ "قوى الشر" اجتمعت لتدمير بلادها، تحت ذريعة الديمقراطية والتحرر، فيما وجهتكلمة إلى الشعب العراقي بمناسبة ذكرى وفاة والدها.

ونشرت رغد، تسجيلا صوتيا، مساء الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020، في الذكرى الـ14 على إعدام والدها، جاء فيه " أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم، الذي سطا عليه أعداء الحق والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من أحقاد..



واحتل العراق من قبل الفرس وكل من سبقوهم ودمروا كل ما هو جميل".

وأضافت "انساقت حفنة ضالة من حملة الجنسية العراقية وضربوا البلد وأهله بعصا الطغيان وضربوا البلد وأهله بعضا الشر والطغيان..



هؤلاء الذين ظنوا ظن السوء أن التغيير نحو الأفضل سيكون باحتلال العراق وتدمير شعبه وقيادته، ونفذوا جريمتهم القذرة التي انتهت باحتلال البلد في التاسع من نيسان 2003".

واعتبرت رغد صدام حسين، أن "ذلك اليوم الأسود (مقتل الرئيس العراقي صدام حسين) سيبقى عارا بتاريخ البشرية والأمم والشعوب، اليوم الذي اجتمعت فيه قوى الشر للتخلص من رمز العراق، وسقطت بعد ذلك كل الأقنعة لتظهر الوجود القبيحة لهؤلاء الجناة الذين ادعوا الديمقراطية والتحرير".

وكانت رغد صدام حسين، قد نفت في تغريدة لها على "تويتر" في وقت سابق، شائعات تحدثت عن قيامها بتوزيع صدقات مالية للفقراء عن روح والدها، بالتعاون مع أحد رجال الأعمال.

كلمة السيدة رغد صدّام حسين بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس صدّام حسين-1- #رغد_صدام_حسين #ذكرى_استشهاد_صدام_حسين pic.twitter.com/PqWKMqegvJ

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 29, 2020

ر.إ

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