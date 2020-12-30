نائب عن ذي قار يدعو الكاظمي لعقد جلسة طارئة في المحافظة لاختيار حكومتها

2020/12/30 | 11:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..دعا النائب عن محافظة ذي قار ناصر تركي، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس خلية ادارة الازمة في المحافظة عبد الغني الساعدي إلى عقد اجتماع طارئ لإنهاء تكليف الحكومة المحلية واختيار حكومة جديدة.وقال تركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة ذي قار المحلية فشلت فشلا ذريعا في احتواء الأزمة الأمنية والخدمية والصحية”، مبينا أن “هناك اتساع في رقعة الاحتجاج من قبل ابناء المحافظة على سوء الخدمات وفشل المحافظ في أداء مهامة الموكلة إليه”.وأضاف تركي، “اننا ابلغنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام بواجبه في تعيين شخص بديل أكثر كفاءة ونزاهة من المحافظ الحالي ناظم الوائلي”.وكان النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن مخالفات المحافظ ناظم الوائلي تزكم الأنوف، على حد قوله.



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