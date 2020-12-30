الصحة تعلن حصيلة ’المعركة الأشرس’ في 2020

2020/12/30 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، حصيلة ضحايا وباء كورونا خلال 2020 من ملاكات الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الأول 2020)، أن "الفريق الطبي الإعلامي الساند لوزارة الصحة، سجل 180 شهيداً وأكثر من 28 ألف حالة إصابة من ملاكات وزارة الصحة خلال عام من مواجهة كورونا".

وأضاف البيان، أن "معركة كورونا كانت الاشرس طبيا على مستوى العصر الحديث وعلى العالم ان يقدر هذه التضحيات"، موضحاً أن "ما تحقق محليا على صعيد محاربة الوباء كان إنجازا طبيا بكل المقاييس".

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