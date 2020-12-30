2020/12/30 | 11:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سُجّل في ألمانيا أكثر من ألف حالة وفاة مرتبطة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الوباء، حسب أرقام نشرها معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول).

وقال المعهد إن” 1129 وفاة و22 ألفا و459 إصابة بفيروس كورونا المستجّد سجِّلت في يوم واحد”.

وكان أكبر عدد من الوفيات سجّل الأربعاء الماضي وبلغ 962 حالة.



وتوفي 32 ألفا و107 أشخاص بالفيروس في ألمانيا منذ بداية الوباء.

وهناك خشية كبيرة من أن تكون الأرقام المُعلن عنها الأربعاء غير مكتملة بعد، لأن السلطات الصحية للمناطق لم ترسل للمعهد كل بياناتها بسبب عطلة عيد الميلاد.



وكان عدد الإصابات والوفيات قد أشار إلى إنخفاض كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير أن المعهد طالما شدد على عدم إكتمال الأرقام بسبب عطلة الميلاد التي تزامنت مع نهاية الأسبوع.

وتواجه ألمانيا حملة شرسة من الوباء وسجلت كدول أخرى ظهور السلالة الجديدة للفيروس.



وقد فُرض الإغلاق العام مجدداً إلى غاية العاشر من الشهر القادم، لكن مكتب المستشارية لم يستبعد من أن يتم تمديده دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

العالم يقترب من 82 مليون

وبشكل عام أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 82 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونا و997 ألف حالة.

بينما ووفق إحصاء لوكالة رويترز للأرقام الواردة في تقارير حكومية رسمية أن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فاقت 500 ألف أمس الثلاثاء وأن عدد الإصابات تجاوز 15 مليونا في ظل الاحتفالات بعيد الميلاد.

وطبقا لإحصاء لرويترز، فإن أكثر من ثلث الوفيات كان في البرازيل، كبرى دول أمريكا اللاتينية، والتي أعلنت في تقرير منفصل عن أسوأ حصيلة فيها للوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر/ أيلول.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رقماً قياسياً جديداً بعدد الوفيات في ألمانيا والعالم يقترب من الـ 82 مليون إصابة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رقماً قياسياً جديداً بعدد الوفيات في ألمانيا والعالم يقترب من الـ 82 مليون إصابة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رقماً قياسياً جديداً بعدد الوفيات في ألمانيا والعالم يقترب من الـ 82 مليون إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).