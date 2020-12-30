الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد غياب شهرين للعلاج من فيروس كورونا

2020/12/30 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الجزائر بعد شهرين من العلاج في مستشفى بألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق صور أظهرها التلفزيون الحكومي.وطهر تبون (75 عاماً) بحالة أفضل من آخر طهور له قبل ثلاثة أسابيع، وكان يرافقه … Readmore

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