قصف اسرائيلي على مواقع الجيش السوري في ريف دمشق

2020/12/30 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل جندي سوري وأصيب ثلاثة آخرين الأربعاء جراء قصف اسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً قرب دمشق، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري.وذكر المصدر، وفق ما نقل الاعلام الرسمي السوري، أنّه “في تمام الساعة الواحدة والنصف (22:30 ت غ) من فجر … Readmore

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