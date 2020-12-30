اقليم كوردستان يستورد الكهرباء من تركيا

2020/12/30 | 11:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان اعداد اتفاق مع الحكومة التركية لتزويد الاقليم بالطاقة الكهرباء.

وقال المتحدث بإسم وزارة الكهرباء اوميد محمد في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاربعاء، انه يتم تزويد منازل المواطنين بالطاقة الكهربائية بمعدل 17 الى 18 ساعة يوميا في منطقة كرميان، بينما في المناطق الجبلية والمدن التي طقسها ابرد من كرميان فإن التزويد يكون نحو 10 ساعات يوميا.

واضاف اوميد محمد ان لوزارة اعدت اتفاقا لاستيراد الكهرباء من تركيا، مشيرا الى ان الاقليم بانتظار الرد من الحكومة التركية للبدء بالاتفاق، لافتا الى ان هناك بعض الاجراءات الفنية يجب اكمالها قبل تنفيذ الاتفاق.

PUKmedia / ژینر محمد

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