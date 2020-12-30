زراعة النجف تسوق 110 الف طن من محصول الشلب

2020/12/30 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / النجف الاشرف..اعلنت مديرية زراعة النجف الاشرف، الأربعاء، عن تسويق 110 الف طن من محصول الشلب الى سايلوات وزارة التجارة في المحافظة.وقال مدير الزراعة منعم الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المزارعين في النجف الاشرف سوقوا لغاية الان 110 الف طن من محصول الشلب بانواعه الثلاثة (الياسمين، والعنبر، والفرات) الى منافذ وزارة التجارة على الرغم من بعض الصعوبات التي تواجه عملية التسويق”.واضاف الفتلاوي ان “المزراعين متواصلين بتسويق محصولهم، حيث لا زالت عملية الحصاد مستمرة والتسويق لا زال في وقت الذروة”.يذكر ان الزراعة النجف الاشرف توقعت ان يبلغ الانتاج هذا العام 300 الف طن من محصول الشلب.



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