العراقي المسؤول عن توزيع لقاحات كورونا في بريطانيا يغرّد بشأن اعتماد لقاح ’’أكسفورد’’

2020/12/30 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غرّد المسؤول عن توزيع لقاحات كورونا في بريطانيا، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، بشأن إقرار لقاح "أوكسفورد"، والذي سمحت السلطات الصحية باستخدامه.

وقال عضو البرلمان ووزير الأعمال والصناعة والمسؤول عن نشر لقاح كورونا، من الأصول العراقية، ناظم زهاوي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قد وافقت على لقاح استرازينيكا وأكسفورد هذا الصباح".

وأضاف: "لدينا الآن لقاحان معتمدان في المملكة المتحدة، وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للمملكة المتحدة والعالم".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت السلطات الصحية البريطانية، السماح باستخدام باستخدام لقاح استرازينيكا (أوكسفورد)، المضاد لفايروس كورونا المستجد، في الحالات الطارئة.

وذكرت السلطات الصحية، أن "لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا سيقدم أولاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة"، واللقاح طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وما زالت بريطانيا تسجل ارتفاعاً بإصابات فايروس كورونا المستجد، وسط انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفايروس التاجي.

ويعد هذا ثاني لقاح مضاد لفيروس كورونا تقرّه بريطانيا، بعد إقرار لقاح فايزر في الأراضي البريطانية قبل حوالي شهر، لتكون أول دولة تقر اللقاح المذكور.

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