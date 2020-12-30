الكهرباء تكشف آخر تطورات ملف ربط الطاقة مع الأردن

2020/12/30 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، آخر تطورات ملف ربط التيار الكهربائي المشترك مع المملكة الاردنية، مؤكداً أن المشروع لم يتم المباشرة به حتى الان.

وقال موسى في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتفاقية التي وقعها العراق مع الاردن بشأن تزويده بالتيار الكهربائي أحيلت لشركة جنرال إلكتريك الامريكية، في سقف زمنية لا يتعدى 26 شهراً لإنجاز المراحل الثلاثة".

وأضاف، أن "المشروع يقوم على إنشاء خط رويشة- القائم وكذلك نصب محطة القائم التحويلية"، لافتاً إلى أن "المرحلة الاولى من المشروع تتضمن تزويد العراق بـ 150 ميغاواط في حال تم العمل بالمشروع".

واكد موسى، أن "المشروع حتى الان لم تتم المباشرة به".

وواجه العراق في الفترة الأخيرة نقصاً كبيراً بتجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد ومعظم محافظات الفرات الأوسط، بعد تخفيض تصدير الغاز الإيراني إلى العراق من 50 مليون متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، قد كشف في وقت سابق، عن آخر تطورات مشروع ربط كهرباء العراق مع دول الخليج والاردن، فيما اشار الى انجاز 80% من مشروع الربط الخليجي.

وقال أحمد موسى، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الربط الكهربائي مع دول الجوار من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها وزارة الكهرباء لتحقيق استقرارية وموثوقية تمهد لحل الازمة".

وأضاف موسى، أن "الربط سيشمل طلب الطاقة من دول الخليج والاردن وتركيا وهذه المشاريع مستمر العمل عليها والوزارة قطعت شوطاً كبيراً مع هيأة الربط الخليجي وتم اكمال 80% من الالتزام الخاص بالعراق".

وتابع، أنه "كان يفترض أن يبدأ العراق بالاستفادة من الربط الخليجي اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل عبر تجهيز البصرة بـ 500 ميكاواط لكن تداعيات كورونا أخرت التزامات الجانب الخليجي".

وأشار المتحدث باسم الكهرباء إلى "اجتماعات تعقد مع هيأة الربط الخليجي، والملف يحتاج من 16-18 شهراً قبل اتمامه وهناك مرحلتان اضافيتان"، مبينا أن "الربط مع الاردن سيكون عبر خط قائم – ريشة بطول 300 كم 288 كم داخل الاراضي العراقية و 12 كم داخل الاردن وفي البداية سيجهز العراق بـ 150 كيلوواط ثم تصل في مرحلة متقدمة الى 960 كيلوواط".

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