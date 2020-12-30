العراق.. مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في بعقوبة

2020/12/30 | 11:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء ، قتلَ إرهابيٍّ يرتدي حزاماً ناسفاً والقبض على آخر في بعقوبة....

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