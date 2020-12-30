2020/12/30 | 11:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المجلس البلدي بالعاصمة الايرانية، تسمية ساحة في حي دولت آباد في منطقة شهر ري جنوب طهران بأسم الشهيد "أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية ساحة في جنوب طهران بأسم الشهيد "ابو مهدي المهندس") نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية ساحة في جنوب طهران بأسم الشهيد "ابو مهدي المهندس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).