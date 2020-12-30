الوزراء العراقي يصدر 6 قرارات أبرزها تجديد عقد الهيئة المصرية للبترول لعام 2021

2020/12/30 | 11:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة اعتيادية برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.وتمت خلال الجلسة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مناقشة …

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