مدرب الزوراء يعلق على خسارة الفريق الاولى في ممتاز الكرة

2020/12/30 | 11:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادعلق مدرب فريق كرة القدم بنادي الزوراء باسم قاسم، على خسارة الفريق الاولى في الدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال قاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الزوراء يمر بفترة صعبة من جميع النواحي، وفي ظل هذا الوضع لا يمكن الاستمرار بقيادة الفريق”.

واوضح أن “اليوم الاربعاء سيشهد اجتماعاً مع ادارة نادي الزوراء لوضع النقاط على الحروف وبحث مستقبل الفريق في الموسم الحالي 2020/ 2021”.

يذكر ان الزوراء تلقى اول خسارة له يوم امس الثلاثاء.



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