أمير سعودي يقتحم الديوان الملكي عنوة على الملك سلمان وولي عهده

2020/12/30 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث حساب سعودي شهير، عن ما أسماها

"تفاصيل اقتحام أحد أمراء آل سعود

الديوان الملكي في الرياض، ودخوله عنوة

إلى القصر الملكي دون معرفة الأسباب

التي دفعته لذلك".

وقال حساب “دبلوماسي قديم”، الذي

يتابعه

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