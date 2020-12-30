الداخلية تحذر من مخالفة تعليمات اللجنة العليا في أعياد رأس السنة

2020/12/30 | 11:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة سلامي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، خطتها الأمنية خلال ليلة رأس السنة الميلادية، مؤكدة أنها ستطبق قرارات لجنة الصحة والسلامة في احتفالات رأس السنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "هنالك خططاً أمنية تشمل توفير الدوريات الراجلة والآلية، لحماية المناطق لاسيما وسط بغداد".

وأضاف أن "وزارة الداخلية ستنفذ قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، من خلال منع التجمعات بعد ساعات معينة من المساء، وغلق بعض المحال، التي يتواجد فيها اعداد كبيرة من المواطنين".

وأشار إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات الصحية"، مبيناً أن "هناك مواد قانونية، لا تجيز للأشخاص مخالفة التعليمات التي تصدرها الدولة".

وأوضح أن "جهاز شرطة النجدة كلفت بمتابعة وملاحقة وضبط الحالات التي تسبب ازعاج للمواطنين، واضرارا مادية او إصابات بسبب الألعاب النارية".A

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