ساحة في جنوب طهران تسمى بأسم الشهيد

2020/12/30 | 11:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

قال رئيس لجنة تسمية الاماكن في مجلس طهران البلدي، محمد جواد حق شناس، ضمن اشارته الى ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني: نقترح تسمية الساحة المركزية لحي "دولت آباد" في المنطقة 20 بأسم شهيد "أبو مهدي المهندس"، اذ لدينا 113 مكانا في طهران يطلق عليه أسم القدس، ونظرا لأن معظم المواطنين العراقيين...

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