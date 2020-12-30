ألمانيا تسجل أكثر من ألف وفاة لأول مرة منذ تفشي كورونا

2020/12/30 | 11:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت ألمانيا، للمرة الأولى منذ بداية الوباء، أكثر من ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.ووفق الأرقام التي نشرها معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة، الأربعاء، فإن 1129 وفاة، و22 ألفا و459 إصابة بفيروس كورونا المستجد، سجلت في يوم واحد.وتوفي 32 ألفا و107 أشخاص بالفيروس التاجي في ألمانيا منذ بداية الوباء، حسبما ذكرت “فرانس برس”.وحذر المعهد من أن أرقام الأيام القليلة الماضية لم تكتمل لأن السلطات الصحية للمناطق لم ترسل كل بياناتها بسبب عطلة عيد الميلاد.وكانت ألمانيا تمكنت من مكافحة الفيروس في الربيع، لكنها واجهت موجة ثانية قاسية من الوباء اضطرتها لفرض إجراءات حجر جزئي […]

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