بعد تزايد حوادث القتل في الإقليم.. دعوات لحصر السلاح المنفلت ونزعه من الأحزاب المتنفذة

2020/12/30 | 11:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..دعا النائب عن حركة التغيير غالب محمد، الأربعاء، إلى نزع السلاح المنفلت داخل مدن إقليم كردستان بسبب تكرار حوادث القتل والاغتيال.وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “ليس من المعقول تكرار الحوادث الأمنية وأي شجار بسيط يسقط فيه مجموعة من الضحايا، دون اتخاذ ردة فعل حقيقية من قبل حكومة الإقليم والأجهزة الأمنية”.وأضاف أن “السلاح المنفلت ومنح الإجازات بشكل قانوني ولغير المرخصين وأيضا وجود مجموعة من المستهترين داخل أحزاب السلطة الذين يلجئون لحمل السلاح داخل الأماكن العامة، زاد من حوادث القتل والاغتيال”.وأشار محمد إلى أنه “القيام بحملة للسيطرة على السلاح المنفلت ومراجعة منح رخصة الحمل وفقا للقانون، وملاحقة المجرمين دون النظر لانتمائهم السياسي والعشائري”.وشهدت مدينة أربيل يوم امس حادثا دمويا أدى إلى سقوط 7 ضحايا نتيجة لحصول مشاجرة بالسلاح في ناحية دارتو، فيما شهدت السليمانية حادثة شجار أخرى أدت لسقوط قتلى وجرحى.انتهى/ 15 ع

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