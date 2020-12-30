المالية النيابية: البرلمان سجل ملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة

2020/12/30 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت اللجنة المالية النيابية، موازنة الفين وواحد وعشرين التي وصلت الى مجلس النواب مشيرة الى ان بنودها تضمنت نفقات لا حاجة لها في الوقت الراهن.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن الموازنة تحتوي على مئة واثنين وعشرين تريليون دينار نفقات تشغيلية، اي ما يعادل موازنات ثلاث دول، مؤكدا أن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لأن ارقامها غير دقيقة، وأضاف ان قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ اثنين واربعين ترليون دينار وما تحتاج اليه الحكومة لا يتعدى عشرة ترليونات الامر الذي يدفع اللجنة المالية الى التدقيق في جميع الأرقام الواردة في الموازنة.

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