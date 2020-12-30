المالية النيابية: موازنة 2021 ضخمة جداً.. وهذه ملاحظاتها

2020/12/30 | 11:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصفت اللجنة المالية النيابية، الموازنة المالية لعام 2021 بانها "كبيرة وضخمة جداً".

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