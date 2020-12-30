المالية تصدر تعليمات بشأن موعد البدء بإستقطاع الرواتب وايقاف التعيينات والترفيع

2020/12/30 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

امرت وزارة المالية، بإستقطاع ضريبة الدخل من قوائم صرفيات رواتب كل وحدة ابتداء من شهر كانون الثاني (2021)، ووقف التعيينات ونقل الخدمات ومنح العلاوات والترفيعات وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة والعقد والصحفية والجهادية، وإلخ.

وبحسب وثائق صادرة من وزارة المالية تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (30 كانون الاول 2020)، فإنه "تقرر إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بدءا من 1 كانون الثاني 2021، وذلك لانتهاء السنة المالية للسنة الحالية، على أن ينظر فيها بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل".

وأضافت أنه "تقرر إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو بين التشكيلات التابعة لها سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً أو نقل الخدمات من الشركة العامة، إلى الدوائر الممولة مركزيا، وبدءا من الشهر المقبل، لحين النظر بعد إقرار الموازنة".

كما وقررت الوزارة "إيقاف إجراء منح العلاوات والترفيعات للمنتسبين، وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة والعقد والصحفية والجهادية، وإلخ، وسيتم النظر فيها بعد إقرار الموازنة".

واوضحت، ان " دائرة المحاسبة ستقوم باستقطاع ضريبة الدخل من قوائم صرفيات رواتب كل وحدة وتحويلها إلى حساب الهيئة العامة للضرائب، لغرض قيدها إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة".

ا.ح

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