ماذا يعني بلوغ نسبة الفقر 33%؟.. 13 مليون عراقي دخله الشهري “مظلوم”

2020/12/30 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قدم الخبير الاقتصادي منار العبيدي، تفسيرًا لماتعنيه نسبة الفقر في العراق البالغة 33%.

وبين العبيدي أن “معدل نسبة الفقر في بلد موازنته 112 مليار دولار تبلغ 33٪ ، اي من اصل كل 3 عراقيين واحد تحت مستوى الفقر”.

واضاف ان “مواطنًا واحدًا من اصل ثلاثة دخله الشهري اقل من 30*1.25 دولار، وهي النسبة التي حددها البنك الدولي للفقر وتساوي37 دولار “.

واشار الى انه “ما يعادل 13 مليون شخص ايراداتهم الشهرية فقط 481 مليون دولار وسنويًا بحدود 5.78 مليار دولار”.

وبين انها “تمثل 5٪ من موازنة العراق الكلية وهو امر يستدعي اعادة النظر الكلية بالية توزيع صرف موازنة الدولة العراقية لتعمل على زيادة ايرادات مختلف فئات الشعب”.

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