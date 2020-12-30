"سهل التخزين ورخيص الثمن".. بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح أكسفورد

2020/12/30 | 12:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر.

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