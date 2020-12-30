الدولار عند أدنى مستوى عالمياً منذ عدة أعوام!

2020/12/30 | 12:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سيواجه الاقتصاد العالمي صعوبات في العام المقبل، لكن الخبراء يستبعدون حدوث أزمة مصرفية عالمية خطيرة، لذلك فإن الودائع تعد خيارا جيدا لحفظ المدخرات.

ومع انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي وانكماش التعاملات بالدولار في الأسواق المحلية، يستبعد خبراء وجود مخاطر كبيرة على المودعين للمبالغ في المصارف بالدولار على مستوى العالم.

وردا على سؤال عن احتمال وجود مخاطر للاحتفاظ بالأموال في البنوك، استبعد جون هاردي، كبير محللي العملات في "ساكسو بنك" وجود مخاطر على المودعين في البلدان الكبيرة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام اليوم، حيث سجلت العملة الأميركية أدنى مستوى لها في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري، فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

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