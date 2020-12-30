هل يقلل فتح النوافذ وتهوية الغرف من خطر انتقال عدوى فيروس كورونا؟

2020/12/30 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول أحد الأطباء العاملين في هيئة الصحة العامة البريطانية إن مجرد التفكير في إبقاء الناس للنوافذ مغلقة بإحكام “يجعل رأسه ينفجر من الغضب”.ويرى مهندس بارز أنه يُحرج أسرته في المطاعم بسبب قيامه “بالتجوال على النوافذ في محاولة لإدخال الهواء … Readmore

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