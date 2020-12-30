«سينوفارم»: اللقاح الصيني فعال بنسبة 79%

2020/12/30 | 12:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت مختبرات «سينوفارم» الصينية، اليوم الأربعاء، أن أحد لقاحاتها ضد «كوفيد – 19» فعّال بنسبة 79%، وهو رقم أقل من تلك التي أعلنتها منافستاها الأميركيتان «فايزر» و«موديرنا».و«سينوفارم» هي أول شركة صينية تعلن أرقاماً تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده.



ومع ذلك بدأت السلطات الصينية في تطعيم أكثر من مليون شخص بمنتجات لم تصادق عليها رسمياً بعد.وقالت الشركة في بيان إن اللقاح الذي تعده مختبرات «سي إن بي جي» في بكين فعال بنسبة 79,43%.وهذه النسبة أقل من تلك التي تحدثت عنها «فايزر-بايونتيك» للقاحها (95%) و«موديرنا» (94,1%).من جهتها، قالت الشركة البريطانية «أسترازينيكا» شريكة جامعة «أكسفورد»، إن فاعلية لقاحها تبلغ 70% لكن يمكن أن يصل إلى 100% بجرعتين.وخصصت الصين، حيث ظهر فيروس «كورونا المستجد» قبل عام، موارد هائلة لتطوير لقاحات وعدت بجعلها «سلعة عامة عالمية».واضطرت الدولة التي أوقفت انتشار الوباء عملياً على أراضيها، إلى إجراء اختبارات سريرية في بلدان أجنبية حيث لا يزال الفيروس ينتشر بقوة.وهناك خمسة لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.ولم تحدد «سينوفارم» ما إذا كانت التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول.



وقالت المجموعة إنها تقدمت بطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.



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