2020/12/30 | 12:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، خطتها الأمنية خلال ليلة رأس السنة الميلادية، مؤكدة أنها ستطبق قرارات لجنة الصحة والسلامة في احتفالات رأس السنة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن “هنالك خططاً أمنية تشمل توفير الدوريات الراجلة والآلية، لحماية المناطق لاسيما وسط بغداد”.وأضاف أن “وزارة الداخلية ستنفذ قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، من خلال منع التجمعات بعد ساعات معينة من المساء، وغلق بعض المحال، التي يتواجد فيها اعداد كبيرة من المواطنين”.وأشار إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات الصحية”، مبيناً أن “هناك مواد قانونية، لا تجيز للأشخاص مخالفة التعليمات التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تحذر من مخالفة تعليمات اللجنة العليا في أعياد رأس السنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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