2020/12/30 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن خطتها الأمنية خلال ليلة رأس السنة الميلادية، مؤكدة أنها ستطبق قرارات لجنة الصحة والسلامة المتعلّقة بالاحتفالات، فيما توعدت المخالفين للتعليمات الصحية بـ"إجراءات قانونية".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قوله إن "هناك خططاً أمنية تشمل توفير الدوريات الراجلة والآلية، لحماية المناطق لاسيما وسط بغداد".وأضاف المحنا أن "وزارة الداخلية ستنفذ قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، من خلال منع التجمعات بعد ساعات معينة من المساء، وغلق بعض المحال، التي يتواجد فيها اعداد كبيرة من المواطنين".

وأشار إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات الصحية"، مبيناً أن "هناك مواد قانونية، لا تجيز للأشخاص مخالفة التعليمات التي تصدرها الدولة".وأوضح أن "جهاز شرطة النجدة كلفت بمتابعة وملاحقة وضبط الحالات التي تسبب ازعاج للمواطنين، واضرارا مادية او إصابات بسبب الألعاب النارية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدخلية تعلن خطتها الأمنية الخاصة برأس السنة وتتوعد 'المخالفين') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدخلية تعلن خطتها الأمنية الخاصة برأس السنة وتتوعد 'المخالفين') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).