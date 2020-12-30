بعد قطار بغداد وميناء الفاو.. مشروع ثالث يستعد للدخول في موازنة العام المقبل سيقلب شوارع العراق

2020/12/30 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاربعاء، أن موازنة عام 2021 ستركز على المشاريع المستمرة وادراج مشاريع الطرق الخارجية.

وقالت عضو اللجنة منار الشديدي إن “موازنة ٢٠٢١تدعم المشاريع المستمرة، بالإضافة إلى بعض المشاريع التي تكون عن طريق الوزارات، التي ستخصص بالمحافظات، وكل محافظة حسب احتياجها”.

وأشارت إلى أن “المشاريع التي ادرجت ضمن الموازنة، هي مشروع الفاو الكبير، ومشروع قطار بغداد، هذان المشروعان من المشاريع الضرورية، أضافة إلى أنه من المؤمل أدراج مشاريع الطرق الخارجية وإحالتها للاستثمار”.

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