2020/12/30 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 ستبدأ بعد عطلة رأس السنة.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 ستبدأ بعد عطلة رأس السنة". واضاف ان "مجلس النواب سيقوم بالتاكيد بتعديل الموازنة ومناقلة المبالغ الواردة فيها"، مشيرا الى ان "الموازنة تقدر بأكثر من 160 ترليون دينار وهذه الاموال ضخمة وكبيرة جداً". واوضح ان "مجلس النواب لديه صلاحية التخفيض والمناقلة في ابواب الموازنة وستقوم اللجنة المالية بالاجتماع مع الجهات الحكومية المعنية ومناقشة التخصيصات الواردة في الموازنة وسبل تخفيضها". وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: سنناقش الموازنة بعد عطلة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: سنناقش الموازنة بعد عطلة رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).