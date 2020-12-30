وزير الدفاع يوجه بترقية مراتب جرحى الجيش العراقي بمناسبة ’اليوبيل الماسي’

2020/12/30 | 12:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أمر وزير الدفاع جمعة عناد، الاربعاء، يأمر بترقية مراتب وجرحى الجيش العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الاول 2020)، انه "بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل (اليوبيل الماسي) أمر وزير الدفاع جمعة عناد سعدون بترقية مراتب الجيش العراقي، مستحقي الترقية في جدول 6 كانون الثاني 2021 إلى رتبة واحدة أعلى ومن ضمنهم كافة الجرحى والمفقودين المؤشرين في نظام الموارد البشرية والبالغ عددهم (96707) منتسب تكريماً لجهودهم وتضحايتهم داخل المؤسسة العسكرية".

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