جورجينا تثير بلبلة بين متابعيها من كازاخستان وأوزبكستان بسبب

2020/12/30 | 12:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تسببت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجدل في التعليقات على حسابها في "إنستغرام" بعد ارتدائها الزي الأوزبيكي الشهير "تشابان" في دبي.

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