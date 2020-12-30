2020/12/30 | 12:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الوزارة ما تحقق "إنجازًا"

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، وفاة العشرات من الأطباء وأعضاء الفرق الطبية في "الحرب" ضد الجائحة.

وذكرت الوزارة في بيان، 30 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "الفريق الطبي الإعلامي الساند سجل سقوط 180 شهيدًا وأكثر من 28 ألف حالة إصابة من ملاكات الوزارة خلال عام من مواجهة كورونا".

وأضاف البيان، أنّ "معركة كورونا كانت الأشرس طبيًا على مستوى العصر الحديث، وعلى العالم أن يقدر هذه التضحيات"، مؤكدًا أنّ "ما تحقق محليًا على صعيد محاربة الوباء كان إنجازًا طبيًا بكل المقاييس".

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