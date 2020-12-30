2020/12/30 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، أن الولايات المتحدة قدّمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي، لتأمين المنطقة الخضراء.

وقالت السفارة الامريكية في بيان على حسابها في موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد.



وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت الولايات المتحدة للجيش العراقي 30 سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية.

واضاف البيان: قُدِّمت المركبات المذكورة لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.

واوضح البيان: تأتي هذه المساهمة باعتبارها جُزء من خطةٍ أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد.

PUKmedia اعلام السفارة الامريكية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيزات عسكرية أمريكية لحماية المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيزات عسكرية أمريكية لحماية المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).