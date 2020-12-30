الصحة: كورونا المتحور ليس اخطر من السابق

2020/12/30 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان انه لايوجد اي دليل واضح على ان فايروس كورونا المتحور اخطر من الفايروس السابق.

وقال الدكتور خالص قادر مدير عام الديوان في وزارة الصحة خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان الفايروس الجديد هو طفرة حدثت في مسيرة فايروس كورونا القديم (كوفيد-19) وهذه الطفرة ادت الى الاسراع من انتشار الفايروس.

واضاف: ليست هناك اية ادلة واضحة وثابتة تؤكد بان فايروس كورونا المتحور اخطر من الفايروس القديم وكلما يشاع عن الفايروس الجديد هي تكهنات ولا دلائل علمية على ذلك.

واوضح: ان وسائل الوقاية من فايروس كورونا المتحور هي نفس الاجراءات السابقة بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

واشار الى ان تشديد الاجراءات من قبل حكومة اقليم كوردستان يأتي للحفاظ على الاعداد المنخفضة للاصابات بفايروس كورونا، مشدداً على وجود مخاوف من وصول الفايروس الجديد الى اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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