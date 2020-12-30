2020/12/30 | 12:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..قرر المجلس البلدي بالعاصمة الايرانية، تسمية ساحة في حي دولت آباد في منطقة شهر ري جنوب طهران بأسم الشهيد “أبو مهدي المهندس” نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.وقال رئيس لجنة تسمية الاماكن في مجلس طهران البلدي، محمد جواد حق شناس في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، “نقترح تسمية الساحة المركزية لحي “دولت آباد” في المنطقة 20 بأسم شهيد “أبو مهدي المهندس”، اذ لدينا 113 مكانا في طهران يطلق عليه أسم القدس، ونظرا لأن معظم المواطنين العراقيين يعيشون في هذا الحي”.وصوّت أعضاء المجلس البلدي في طهران بأغلبية 14 صوتا لصالح تغيير أسم ساحة القدس بالمنطقة 20 بحي دولت آباد الى ساحة “الشهيد أبو مهدي المهندس”.يذكر ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد قوة القدس بالحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهدا اثر استهداف موكبهما بعد الخروج من مطار بغداد في غارة اميركية غادرة فجر يوم 3 يناير/كانون الثاني 2020.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس طهران يقرر تسمية ساحة جنوب العاصمة الإيرانية بأسم الشهيد المهندس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس طهران يقرر تسمية ساحة جنوب العاصمة الإيرانية بأسم الشهيد المهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).