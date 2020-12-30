الشاطر حسن: جمهور النجف حملني امانة كبيرة.. لن استطيع الاستمرار

2020/12/30 | 12:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد مدرب نادي النجف حسن احمد، أنه لن يتمكن من الاستمرار في عمله كمدرب مع فريقه.

وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “قرار الاستقالة اتخذته بشكل قطعي ونهائي لون اتمكن من الاستمرار مع الفريق في باقي مباريات الدوري الممتاز”.

واوضح المدرب الملقب بـ”الشاطر حسن”، ان “جمهور نادي النجف حملني مسؤولية كبيرة ولم اعد بإمكاني تحمل هذه المسؤولية كون الظروف لا تساعد في تطبيق افكاري بالوقت الراهن نظراً للازمة المالية وتأخر صرف مستحقاتنا”.

يذكر ان النجف حقق نتائج ايجابية في الدوري الممتاز بعد مرور 11 جولات.



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