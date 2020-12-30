لجنة مشاريع المستشفيات المتلكئة تعلن قرب استلام عدد منها وتتعاقد مع شركة دولية لتدقيق الإنجاز

2020/12/30 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترأس وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، الاربعاء، الاجتماع العاشر، للجنة الامر الديواني، ٤٥ المكلّفة بايجاد الحلول والمعالجات، لمشاريع المستشفيات المتلكئة والمتوقفة.

واكد الوزير خلال الاجتماع، ان اللجنة وخلال اجتماعاتها السابقة، قدمت توصياتها الى مجلس الوزراء وجرى اتخاذ الاجراءات العملية بشأن انجاز الكثير من المستشفيات المتلكئة، في عدد من المحافظات، والمنفذة من قبل شركات مختلفة، موضحا، ان اللجنة نجحت في معالجة ملفات المستشفيات الكبيرة، سعة ٤٠٠ سرير، في محافظات كربلاء، وبابل، وميسان وواسط، وذي قار، والنجف، والبصرة، معلنا عن التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية العالمية، للقيام بعمليات التدقيق والمراجعة لواقع تلك المستشفيات، على ان يقدم هذا المكتب تقريره خلال ١٠٠ يوم، لافتا الى ان عددا من المستشفيات سيتم استلامها وتدخل الى الخدمة قريبا، بعد معالجة المشاكل التي كانت تعترض تنفيذها.

واضاف ، ان اللجنة نظرت في مستشفيات اخرى من بينها مستشفيات الدجيل في صلاح الدين ومستشفى الجوادين بمنطقة التاجي، ومستشفى المعامل في قضاء الزوراء ببغداد، لافتا الى ان الايام القريبة المقبلة، ستشهد استئناف العمل في مستشفى الدجيل، داعيا الشركات المنفذة الى الايفاء بالتزاماتها التعاقدية، بعد تسهيل الاجراءات التي جرى اتخاذها من قبل الجهات المعنية بناء على توصيات اللجنة.

الى ذلك شهد الاجتماع مناقشة القضايا المعروضة على جدول اعماله، واتخاذ الاجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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