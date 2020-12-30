الريال يواجه إلتشي من أجل الصدارة.. موعد مباريات الليغا اليوم والقنوات الناقلة

2020/12/30 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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تقام اليوم الاربعاء (30 كانون الاول 2020)، عدد من مباريات الجولة 16 من عمر مسابقة الليغا اليوم، والذي يحمل لقبه فريق ريال مدريد، ويشهد جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد ومضيفه إلتشي، حيث يطمح الريال الفوز والعودة للصدارة، ويستقبل أتلتيكو مدريد نظيره خيتافي على ملعب واندا ميتروبوليتانو، كما يحل فالنسيا ضيفًا على غرناطة.

مباراة غرناطة وفالنسيا، ستقام في تمام الساعة (7 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي ستقام في تمام الساعة، (9:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة إلتشي وريال مدريد ستقام في تمام الساعة (11:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3

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