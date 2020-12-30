وزير الدفاع يوجه بترقية مراتب الجيش من مستحقي الترقية

2020/12/30 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع، جمعة عناد، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، بترقية مراتب الجيش العراقي من مستحقي الترقية، إلى رتبة واحدة أعلى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل (اليوبيل الماسي) أمر وزير الدفاع جمعة عناد سعدون بترقية مراتب الجيش العراقي، مستحقي الترقية في جدول 6 كانون الثاني 2021 إلى رتبة واحدة أعلى".

وأضافت، أنه "هذه الترقية تشمل كافة الجرحى والمفقودين المؤشرين في نظام الموارد البشرية والبالغ عددهم (96707) منتسبين تكريماً لجهودهم وتضحايتهم داخل المؤسسة العسكرية".

ويستعد العراق يوم السادس من كانون الثاني المقبل، لإجراء استعراض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 100 لتأسيس الجيش العراقي.

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