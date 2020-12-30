رفض نيابي لرفع سعر صرف الدولار

2020/12/30 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب عبد الرحيم الشمري، رفضه القاطع التصويت على رفع سعر صرف الدولار في موازنة الفني وواحد وعشرين.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي إن “هناك توجه نيابي لرفض الموافقة على رفع سعر صرف الدولار واستقطاع رواتب الموظفين”.

وطالب الشمري رئاسة البرلمان بـ”رفض مقترح الموازنة واعادها لمجلس الوزراء من اجل اعادة صياغتها من جديد”.

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