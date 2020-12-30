بومبيو يخطط لإعادة إدراج كوبا على “قائمة الإرهاب”

2020/12/30 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، بأن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية صاغوا اقتراحاً بإعادة تصنيف كوبا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، في خطوة من شأنها أن تعقد خطط إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، لتخفيف الضغط المتزايد على هافانا.وقالت الصحيفة، إنه مع بقاء 3 أسابيع على تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل، ونهاية ولاية ترمب، يتعين على وزير الخارجية مايك بومبيو، أن يقرر ما إذا كان سيوقع على الخطة، وفقاً لمسؤولين أميركيين، لافتة إلى أن الخطوة ستكون بمثابة شكر للأميركيين الكوبيين وغيرهم من اللاتينيين المناهضين للشيوعية في ولاية فلوريدا والذين دعموا الرئيس ترمب ورفاقه الجمهوريين بقوة خلال انتخابات نوفمبر الماضي.وأشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان بومبيو قرر المضي قدماً في المخطط.



لكن الديمقراطيين وخبراء السياسة الخارجية يعتقدون أن ترمب وكبار مسؤوليه حريصون على إيجاد طرق لتقييد الأشهر الأولى لبايدن بشأن السياسة الخارجية.ورفعت الخارجية الأميركية كوبا من قائمة رعاة الإرهاب في عام 2015، بعد أن أعلن الرئيس الأسبق باراك أوباما تطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا لأول مرة منذ الثورة الشيوعية في كوبا عام 1959، والتي وصفها بأنها من مخلفات الحرب الباردة.



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