2020/12/30 | 12:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: النفط تعلن زيادة حصة المولدات الاهلية من وقود الكاز عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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